Германия

Команда Юлиана Нагельсманна не проигрывает с февраля этого года.

Завершился поединок 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Лейпциг принимал на своем поле Падерборн, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Казалось, что "быки" добудут очередную уверенную победу, однако в первом тайме с поля был удален защитник Дайот Упамекано.

РБ Лейпциг лидировал в счете практически на протяжении всего матча, однако в компенсированное время гости воспользовались численным преимуществом и записали в свой актив сенсационную ничью — 1:1.

РБ Лейпциг — Падерборн 1:1

Голы: Шик, 27 — Штродик, 90+2

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо — Ольмо (Лаймер, 65), Адамс, Кампль (Орбан, 88), Нкунку (Айдара, 58) — Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.

Падерборн: Цингерле — Янс (Эванс, 85), Штродик, Хюнемайер, Коллинз — Василиадис, Гьясула (Риттер, 76), Србены (Цолински, 85) — Прегер (Сабири, 76), Мамба (Михель, 63), Антви-Аджей

Предупреждения: Упамекано — Гьясула, Хюнемайер, Мамба, Штродик.

Дайот Упамекано получил красную карточку на 43-й минуте встречи