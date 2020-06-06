Завершился матч 30-го тура чемпионата Германии между двумя командами.
БАЙЕР - БАВАРИЯ, TWITTER.COM/FCBAYERN
06 июня 2020, 21:33
Подопечные Ханса Флика добыли три пункта и продолжают уверенно занимать первую строчку в турнирной таблице.
Обзор матча:
Байер – Бавария 2:4
Голы: Аларио, 9, Виртц, 89 – Коман, 27, Горецка, 42, Гнабри, 45, Левандовски, 66
Байер: Градецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер (Паулиньо, 62), Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли (Венделл, 46), Аларио (Фолланд, 76)
Бавария: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Алькантара, 74), Дэвис (Люка Эрнандес, 85), Горетцка (Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Левандовски, Мюллер
Предупреждения: Коман, Амири, Левандовски, Бельараби, Мюллер, Драгович.