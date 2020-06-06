Германия

Наставник Байера высказался о поражении в матче с Баварией.

В поединке 30-го тура чемпионата Германии Байер принимал на своем поле Баварию, однако потерпел поражение со счетом 2:4. Главный тренер "фармацевтов" Петер Бос прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"Сегодня мы увидели лучшую Баварию, которая добыла заслуженную победу. Мы были не в лучшей форме. Это связано как с высококлассной игрой Баварии, так и с нашим выступлением".

"Мы допустили слишком много ошибок сегодня. Этого не должно происходить, если вы хотите обыграть такого соперника. Байер, который мы хотим видеть, не имеет права пропускать два гола за три минуты незадолго до перерыва", — приводит слова Боса пресс-служба Байера.

Стоит отметить, что полузащитник Байера Флориан Вирц стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги, отличившись в ворота Баварии.