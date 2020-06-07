Германия

Немецкий хавбек Боруссии Дортмунд считает, что его коллега в будущем не может допускать простых ошибок.

Вингер Боруссии Д Джейдон Санчо, как и центрбек команды Мануэль Аканджи, недавно был оштрафован за нарушение правил карантина. Во время самоизоляции футболисты воспользовались услугами парикмахера и при этом ни они, ни специалисты не использовали средств индивидуальной защиты.

После того, как Санчо был оштрафован, он написал в Твиттер: "Немецкий футбольный союз, да ты шутишь!"

"Джейдон немного нуждается в наставнике. Он отличный парень на поле и за его пределами. Мы действительно отлично ладим", — цитирует Эмре Джана Sky Sports.

"Ему просто нужно быть чуть умнее в таких вещах. Санчо должен повзрослеть. Он не может допускать подобных ошибок в будущем".

"Мы, как команда, тоже отвечаем за это. Мы знаем, что он должен быть дисциплинированнее в некоторых вещах – но и Джейдон знает это тоже. Не думаю, что он специально хотел раздуть скандал".

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Ранее в этом сезоне Санчо был оштрафован Боруссией за то, что поздно вернулся из сборной Англии. Также его наказывали за опоздания на тренировку в молодежной команде "трех львов".