Германия

Полузащитник Герты — рекордсмен по пробегу в одном матче.

Хавбек Герты Владимир Дарида пробежал 14 километров 650 метров в матче 30-го тура Бундеслиги против Боруссии Дортмунд. Это является рекордом турнира с сезона-2013/14, когда эти данные начали собирать, сообщает Opta Franz.

Несмотря на старательность Дариды, разжиться очками берлинцы не смогли. Они проиграли 0:1 из-за гола Эмре Джана.

Дарида в нынешней кампании провел 24 матча за Герту и записал на свой счет пять ассистов.

"Старая дама" после 30 туров Бундеслиги идет на девятом месте в турнирной таблице, опережая еще недавно угрожавшую ей зону стыковых матчей на 10 очков. Следующий матч Герта проведет в Берлине против Айнтрахта 13 июня.