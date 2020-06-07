Германия

Менеджер высказался после матча против Герты.

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр подвел итог поединка против Герты (1:0), который пропустил из-за повреждения центрфорвард Эрлинг Холанд.

"Очень хорошо, что мы выиграли. Теперь у нас есть преимущество в семь очков перед двумя командами. Но это не важно. Мы хотим продолжать в том же духе. У нас осталось четыре игры. Мы хотим сделать все возможное".

"Мы умеем создавать шансы и без центрального нападающего. Это самое важное для нас и для меня. Например, наша гол — это хорошая комбинация между Санчо, Брандтом и точным ударом Джана в итоге", — приводит слова Фавра Goal.

К слову, в прошедшем поединке полузащитник Герты Владимир Дарида установил рекорд Бундеслиги.