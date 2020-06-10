Германия

Вашему вниманию котировки букмекеров на матч 1/2 финала Кубка Германии.

В Мюнхене определится второй финалист Кубка Германии. Бавария попытается в этом сезоне вновь сделать Золотой дубль, но для начала им нужно одолеть франкфуртский Айнтрахт в полуфинале турнира.

Безоговорочным фаворитом 1/2 финала национального кубка является мюнхенский клуб.

Согласно компании Parimatch, победа "ротен" оценивается показателем 1.14, гостей — 17.5. Коэффициент на ничью в основное время — 9.5.

Аналитики из Bet365 на победу хозяев предлагают коэффициент 1.12, а на победу "орлов" — 15. Ничья приравнивается к показателю 9.

Компания William Hill на победу Баварии дает коэффициент 1.12, на победу Айнтрахта — 19, а ничью оценивает в 8.5.

Матч Бавария — Айнтрахт состоится сегодня, 10 июня, в 21:45 по киевскому времени в Мюнхене на Альянц-Арене. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.