"Фармацевты" не теряют надежд сохранить своего лидера.
Кай Хаверц, Getty Images
10 июня 2020, 10:30
Спортивный директор леверкузенского Байера Руди Феллер выразил надежду, что Хаврец может остаться в клубе на ближайший сезон.
"Мы не потеряли надежду на то, что Хаверц останется в клубе. Мы стараемся предоставить ему любую возможность продемонстрировать свои качества. Он блестяще воспользовался этим во второй половине сезона", — цитирует функционера ARD
.
В нынешнем сезоне немецкий футболист забил 15 голов и сделал восемь результативных передач в 38 официальных матчах во всех турнирах.