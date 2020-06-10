Германия

"Фармацевты" не теряют надежд сохранить своего лидера.

Спортивный директор леверкузенского Байера Руди Феллер выразил надежду, что Хаврец может остаться в клубе на ближайший сезон.

"Мы не потеряли надежду на то, что Хаверц останется в клубе. Мы стараемся предоставить ему любую возможность продемонстрировать свои качества. Он блестяще воспользовался этим во второй половине сезона", — цитирует функционера ARD