Германия

Немец пропустил игру против Айнтрахта из-за травмы спины.

Правый вингер мюнхенской Баварии Серж Гнабри пропустил полуфинальный поединок Кубка Германии против франкфуртского Айнтрахта (2:1) из-за травмы спины. Об этом заявил наставник "ротен" Ханси Флик:

"Он травмировал спину на тренировке и не мог нормально двигаться", — цитирует специалиста Bayern & Germany.

Также наставник выразил надежду, что футболист сумеет помочь команде в субботнем поединке против гладбахской Боруссии:

"У нас есть два дня, и мы надеемся, что медики поставят его на ноги к субботе. В нашей ситуации участие Сержа в матче с Гладбахом крайне важно".

Матч Бавария — Боруссия М состоится в субботу, 13 июня, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция центрального поединка 31-го тура Бундеслиги.