Германия

Неизвестно, станут ли "красные" выкупать футболиста.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру вингера Ивана Перишича, контракт которого принадлежит Интеру.

"Мы знаем про уровень и качество Ивана. Он показал их в поединке против Айнтрахта в Кубке, как и в предыдущих случаях".

"К сожалению, во второй половине сезона у него были физические проблемы, которые повлияли на его общее состояние", — цитирует Флика Bild.

Ранее сообщалось, что Бавария готова выкупить хорвата у Интера, но не готова платить требуемые 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Перишич провел 22 поединка в футболке мюнхенцев, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач