Германия

Хорватский хавбек останется в Германии, если Интер согласится снизить на него цену.

Полузащитник Баварии Иван Перишич, права на которого принадлежат Интеру, может вернуться в итальянскую Серию А предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мюнхенский гранд решил не активировать опцию выкупа 31-летнего хорвата в размере 20 миллионов евро, которая была согласована между клубами год назад.

Несмотря на это, в ближайшее должны пройти еще одни переговоры между Баварией и Интером, во время которых "красные" попытаются договориться о выкупе Перишича за меньшую сумму. Футболист останется в Германии только в том случае, если "нерадзурри" пойдут на уступки.

В текущем сезоне Перишич провел 22 поединка в футболке мюнхенцев, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер предоставил Баварии дополнительное время на принятие решения по выкупу хорватского полузащитника.