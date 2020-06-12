Германия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Германии.

Бавария примет на своем поле гладбахскую Боруссию в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги. Вероятным победителем этого противостояния букмекерская компания Parimatch считает мюнхенский гранд.

Так, на победу Баварии коэффициент составляет 1,39, а вероятность успеха Боруссии М оценивается показателем 7,70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,30.

Учитывая кадровые потери "красных", любители неожиданных исходов могут поставить на победу гостей с Ф(0). Коэффициент на вероятность этого события составляет 4.00.

Напомним, матч Бавария — Боруссия М состоится в субботу, 13 июня. Начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.