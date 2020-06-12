Голландец не исключил вероятность того, что может снова выйти на футбольное поле.
АРЬЕН РОББЕН, GETTY IMAGES
12 июня 2020, 21:10
Арьен Роббен убежден только в одном – дорога в Баварию в качестве футболиста ему закрыта, но не стал отрицать, что его еще можно будет увидеть в рамках профессионального футболиста.
"Никогда не знаешь наверняка. Не хочу говорить да или нет. Мы с семьей переезжаем в Нидерланды, после чего посмотрим".
"Мое возвращение в Баварию невозможно", — приводит слова голландца Sport1.
Ранее сообщалось, что Роббен тренировался на базе Баварии.