Германия

Голландец не исключил вероятность того, что может снова выйти на футбольное поле.

Арьен Роббен убежден только в одном – дорога в Баварию в качестве футболиста ему закрыта, но не стал отрицать, что его еще можно будет увидеть в рамках профессионального футболиста.

"Никогда не знаешь наверняка. Не хочу говорить да или нет. Мы с семьей переезжаем в Нидерланды, после чего посмотрим".

"Мое возвращение в Баварию невозможно", — приводит слова голландца Sport1.

Ранее сообщалось, что Роббен тренировался на базе Баварии.