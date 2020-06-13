"Волки" выигрывали по ходу матча со счетом 2:0, но упустили преимущество.
Вольфсбург - Фрайбург, Getty Images
13 июня 2020, 18:33
Завершился поединок 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Вольфсбург принимал на своем поле Фрайбург.
"Волки" выигрывали соперника в первом тайме благодаря дублю Вегорста, однако Фрайбург сумел вернуть равновесие в счете. В конечном итоге финальный свисток зафиксировал результативную ничью (2:2).
Вольфсбург — Фрайбург 2:2
Голы: Вегорст, 14, 26 (пен.) — Хелер, 43, Шаллаи, 46
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон — Штеффен (Жоао Виктор, 55), Шлагер (Герхардт, 67), Арнольд, Брекало (Клаус, 55) — Вегорст, Гинчек (Мармуш, 84).
Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер (Иттер, 77) — Шаллаи (Квон Чхан Хун, 63), Кох (Франц, 77), Хефлер, Грифо (Габерер, 90+1) — Хелер, Вальдшмидт (Петерсен, 63).
Предупреждение: ... — Хефлер.