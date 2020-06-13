Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес — Киммих, Кюизанс — Гнабри, Горецка, Перишич — Зиркзее.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Дэвис, Сингх, Коман, Майер, Вридт, Мусиала.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Крамер, Хофманн, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Тюрам. 

Запасные: Зиппель, Дукуре, Траоре, Вендт, Бенеш, Янчке, Мюсель, Кюйзера, Эмболо.

Матч Бавария — Боруссия М начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.