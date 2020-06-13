Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать первого тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской Баварией и менхенгладбахской Боруссией.
Джошуа Зиркзее, Getty Images
13 июня 2020, 19:17
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес — Киммих, Кюизанс — Гнабри, Горецка, Перишич — Зиркзее.
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Дэвис, Сингх, Коман, Майер, Вридт, Мусиала.
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Крамер, Хофманн, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Тюрам.
Запасные: Зиппель, Дукуре, Траоре, Вендт, Бенеш, Янчке, Мюсель, Кюйзера, Эмболо.
Матч Бавария — Боруссия М начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.