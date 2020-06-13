Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке 31-го тура немецкой Бундеслиги Фортуна принимала на своем поле дортмундскую Боруссию и потерпела поражение со счетом 0:1.

Хозяева были близки к сенсационной ничьей, однако Эрлинг Холанд принес Дортмунду непростую победу в компенсированное ко второму тайму время.

Смотрите видео гола и обзор матча Фортуна — Боруссия Дортмунд:

Фортуна — Боруссия Д 0:1

Гол: Холанд, 90+5

Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Гиссельманн, Зуттнер (Скрибски, 76) — Бериша, Штегер, Зоботтка (Моралес, 81), Томми (циммер, 83) — Караман (Хеннингс, 81).

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Джан, Витцель (Холанд, 61) — Санчо, Брандт, Азар (Рейна, 74).

Предупреждения: Гиссельманн — Азар, Аканджи, Хакими