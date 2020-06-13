Германия

"Шмели" были близки к потере очков в матче с командой из зоны вылета чемпионата Германии.

Завершился поединок 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская Боруссия отправилась в гости к Фортуне.

"Шмели" являлись безоговорочными фаворитами данного противостояния, поскольку хозяева ведут борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Несмотря на это, Фортуна была близка к сенсационной ничье, пока Эрлинг Холанд не принес Дортмунду волевую победу в компенсированное время (0:1).

Фортуна — Боруссия Д 0:1

Гол: Холанд, 90+5

Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Гиссельманн, Зуттнер (Скрибски, 76) — Бериша, Штегер, Зоботтка (Моралес, 81), Томми (циммер, 83) — Караман (Хеннингс, 81).

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Джан, Витцель (Холанд, 61) — Санчо, Брандт, Азар (Рейна, 74).

Предупреждения: Гиссельманн — Азар, Аканджи, Хакими