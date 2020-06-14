Германия

Коллективу Ханса-Дитера Флика удалось поквитаться за поражение в первом круге.

Горецка вырвал победу для Баварии над Боруссией Менхенгладбах.

В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет в гостях у бременского Вердера, а менхенгладбахской Боруссии предстоит провести домашнее противостояние с Вольфсбургом.

До завершения немецкой Бундеслиги остается три тура, так что для "Красной машины" успех против "зелено-белых" будет означать досрочный чемпионский титул.

Обзор матча:

Бавария — Боруссия М 2:1

Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 — Павар, 37 (авт.)

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Дэвис, 62) — Киммих, Кюизанс (Коман, 62) — Гнабри, Горецка, Перишич (Мартинес, 88) — Зиркзее (Вридт, 77).



Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Элведи (Янчке, 46), Бенсебаини — Крамер, Хофманн, Нойхаус — Херрманн (Вендт, 70), Штиндль, Тюрам (Эмболо, 10, Бенеш, 82).

Предупреждения: Бенсебаини, Лайнер.