Германия

"Горняки" не побеждают в немецком первенстве 13 поединков подряд.

В поединке 31-го тура немецкой Бундеслиги Шальке сыграл вничью с Байером со счетом 1:1, из-за чего "горняки" побили собственный антирекорд.

Подопечные Давида Вагнера не знают побед в немецком первенстве уже на протяжении 13 матчей подряд (6 ничьих и 7 поражений), что является новым антирекордом клуба.

Прошлая самая неудачная серия Шальке состоялась в период с августа по октябрь 1993 года. Тогда "горняки" не могли одолеть соперников 12 поединков кряду.

Стоит отметить, что последняя победа Шальке в чемпионате Германии датирована 17 января этого года в матче против Боруссии М (2:0).