Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке 31-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер отправился в Гельзенкирхен, где сошелся в противостоянии с Шальке.

"Горняки" не смогли прервать свою серию без побед, которая длится уже 13 матчей подряд в немецком первенстве, сумев добыть на своем поле лишь ничейный результат (1:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Шальке — Байер:

Шальке – Байер 1:1

Голы: Калиджури, 51 (с пенальти) – Миранда, 81 (в свои ворота).

Шальке: Нюбель – Кенни, Кабак, Ощипка, Миранда – Калиджури (Хоффманн, 89), Маккени, Шепф, Боздоган (Беккер, 69) – Буджелаб (Меркан, 88), Кутуджу (Грегорич, 73).

Байер: Градецки – Вайзер, Тапсоба, С. Бендер, Венделл – Арангис (Баумгартлингер, 85), Демирбай (Паулиньо, 75) – Амири (Синкгравен, 70), Хаверц (Фолланд, 70), Диаби – Аларио.

Предупреждения: Миранда, Кабак, Калиджури, Маккени – Аларио.