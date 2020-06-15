Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Шальке — Байер, Getty Images
15 июня 2020, 01:52
В поединке 31-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер отправился в Гельзенкирхен, где сошелся в противостоянии с Шальке.
"Горняки" не смогли прервать свою серию без побед, которая длится уже 13 матчей подряд в немецком первенстве, сумев добыть на своем поле лишь ничейный результат (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча Шальке — Байер:
Шальке – Байер 1:1
Голы: Калиджури, 51 (с пенальти) – Миранда, 81 (в свои ворота).
Шальке: Нюбель – Кенни, Кабак, Ощипка, Миранда – Калиджури (Хоффманн, 89), Маккени, Шепф, Боздоган (Беккер, 69) – Буджелаб (Меркан, 88), Кутуджу (Грегорич, 73).
Байер: Градецки – Вайзер, Тапсоба, С. Бендер, Венделл – Арангис (Баумгартлингер, 85), Демирбай (Паулиньо, 75) – Амири (Синкгравен, 70), Хаверц (Фолланд, 70), Диаби – Аларио.
Предупреждения: Миранда, Кабак, Калиджури, Маккени – Аларио.