Завершился матч 28-го тура чемпионата Германии между Фрайбургом и Гертой.
ФОТО: TWITTER.COM/SCFREIBURG
17 июня 2020, 01:51
В течение 10 минут хозяева забили два гола – этого хватило, чтобы набрать три пункта в турнирную таблицу.
Обзор матча:
Фрайбург – Герта 2:1
Голы: Грифо, 61, Петерсен, 71 – Ибишевич, 66 (с пенальти)
Фрайбург: Шволов, Кох (Франтц, 82), Гюнтер, Линхарт, Шмид, Хефлер, Грифо (Шлоттербек, 90), Шаллаи (Петерсен, 61), Хайнц, Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 82), Хелер (Хаберер, 83)
Герта: Ярстейн, Платтенхардт (Эссвайн, 82), Пекарик, Штарк, Торунарига, Груйич (Матеус Кунья, 83), Дарида, Майер, Лукебакио, Ибишевич, Пьонтек
Предупреждения: Торунарига, Дарида.