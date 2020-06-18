Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Германии.

Байер справился с Кельном в 32-м туре Бундеслиги благодаря голам Бендера, Хаверца и Борно. У Кельна отличился Диаби. Этот результат позволяет Байеру удерживать лигочемпионовскую четвертую строчку за два тура до финиша, опережая Боруссию М на одно очко.

Байер – Кельн 3:1

Голы: Бендер, 7, Хавертц, 39, Борнаув, 59 – Диаби, 83.

Байер: Градецки – Драгович, Тапсоба, Бендер (Та, 33), Венделл – Баумгартлингер, Арангис (Демирбай, 86) – Диаби, Хавертц (Амири, 86), Бэйли (Виртц, 64) – Фолланд (Паулиньо, 64).

Кельн: Хорн – Эхизибуэ, Борнаув, Чихос (Ляйстнер, 56), Каттербах – Дрекслер, Схири (Хегер, 56), Реджбечай (Кайнц, 78), Тильманн (Ут, 78) – Кордоба, Модест.

Предупреждения: Арангис, Драгович – Чихос, Ляйстнер.