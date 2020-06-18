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Байер – Кельн, Getty Images
18 июня 2020, 00:03
В 32-м туре Бундеслиги Байер одержал домашнюю победу над Кельном со счетом 3:1, а Хоффенхайм с таким же счетом обыграл на выезде Аугсбург.
Байер – Кельн 3:1
Голы: Бендер, 7, Хавертц, 39, Борнаув, 59 – Диаби, 83.
Байер: Градецки – Драгович, Тапсоба, Бендер (Та, 33), Венделл – Баумгартлингер, Арангис (Демирбай, 86) – Диаби, Хавертц (Амири, 86), Бэйли (Виртц, 64) – Фолланд (Паулиньо, 64).
Кельн: Хорн – Эхизибуэ, Борнаув, Чихос (Ляйстнер, 56), Каттербах – Дрекслер, Схири (Хегер, 56), Реджбечай (Кайнц, 78), Тильманн (Ут, 78) – Кордоба, Модест.
Предупреждения: Арангис, Драгович – Чихос, Ляйстнер.
Аугсбург – Хоффенхайм 1:3
Голы: Варгас, 69 – Даббур, 59, 62, Бебу, 89.
Аугсбург: Люте – Лихтштайнер (Рихтер, 65), Гауэлеу, Сухи, Едвай (Фрамбергер, 83) – Байер (Хан, 83), Груэсо – Варгас, Левен, Макс (Оксфорд, 83) – Финнбогасон (Нидерлехнер, 65).
Хоффенхайм: Бауманн – Пош, Гриллич, Хюбнер – Самассеку – Кадержабек, Руди (Цубер, 90), Баумгартнер (Крамарич, 46), Сков (Бичакчич, 90) – Бруун Ларсен (Бебу, 54), Даббур (Байер, 73).
Предупреждения: Едвай, Хан – Даббур.