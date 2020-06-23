Германия

Бельгийский защитник вскоре станет игроком Дортмунда.

Правый защитник Пари Сен-Жермен Тома Менье продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге и вскоре официально будет представлен в качестве игрока дортмундской Боруссии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубом и 28-летним бельгийцем близки к своему успешному завершению. Стороны согласовывают последние детали будущей сделки.

Отметим, что Менье перейдет в Боруссию Д на правах свободного агента, поскольку его контракт с ПСЖ истекает в конце июня этого года.

Ранее сообщалось, что в подписании бельгийского футболиста были заинтересованы Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси.