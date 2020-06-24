Боруссия М думает над вариантом с Груйичем

Полузащитник Герты Марко Груйич, контракт которого принадлежит Ливерпулю, может остаться в Бундеслиге на постоянной основе, сообщает Mozzartsport.

По данным источника, выкупить соглашение сербского игрока у "красных" может Боруссия М, которая внеста хавбека в свой потенциальный шорт-лист.

В текущем сезоне Груйич провел за Герту 29 поединков во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что берлинцы не станут приобретать футболиста на постоянной основе, и вернут его в Ливерпуль.