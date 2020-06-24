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    24 июня 2020, 07:20

    Боруссия М думает над вариантом с Груйичем

    Сербский хавбек может остаться в Германии.

    Марко Груйич, getty images
    Марко Груйич, getty images 24 июня 2020, 07:20

    Полузащитник Герты Марко Груйич, контракт которого принадлежит Ливерпулю, может остаться в Бундеслиге на постоянной основе, сообщает Mozzartsport.

    По данным источника, выкупить соглашение сербского игрока у "красных" может Боруссия М, которая внеста хавбека в свой потенциальный шорт-лист.

    В текущем сезоне Груйич провел за Герту 29 поединков во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что берлинцы не станут приобретать футболиста на постоянной основе, и вернут его в Ливерпуль.

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