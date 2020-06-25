Германия

Форвард может оказаться в Берлине.

Герта намерена побороться за нападающего Вердера Милота Рашицу в будущее трансферное окно, утверждает Deichstube.

По данным источника, основными претендентами на косоварского футболиста остаются Ливерпуль и Лейпциг, но берлинцы готовы предложить лучшие финансовые условия.

Отмечается, что руководство намерено предоставить хороший контракт игроку, но хотят сбить цену у Вердера, который хочет 38 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что Ливерпуль решил выйти из гонки за Рашицей в межсезонье.