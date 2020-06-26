Football.ua анонсирует заключительный тур чемпионата Германии.
Немецкая Бундеслига подходит к концу. Чемпион известен, обладатель второго места тоже. Известен один клуб, которого ждет понижение в классе. А вот все остальные вопросы решатся на самом финише. Кто квалифицируется в Лигу чемпионов, кто попадет в Лигу Европы, что составит компанию Падерборну и вылетит, а кто сумеет попасть на переходные поединки? Все это мы узнаем в последний игровой день.
34-й тур:
Боруссия Д — Хоффенхайм
Суббота, 27 июня, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Сугубо формальный поединок для Боруссии, которая свои задачи окончательно решила в прошедшем туре. Чего не скажешь про Хоффенхайм. Для "деревенских" наступает решающий момент, ведь на кону — путевка в групповой этап Лиги Европы. Хоффе имеет равное количество очков с Вольфсбургом, но уступает конкуренту по дополнительным показателям, а значит команде Шредера необходимо как минимум не проиграть бой против "шмелей".
Ориентировочный состав:
Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Витсель, Брандт, Геррейро — Санчо, Холанд, Азар
Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Гриллич, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Самассеку, Сков — Крамарич — Даббур, Бебу
Не сыграют: Аканджи, Джан, Дилейни, Гетце, Ройс — Белфодил
прогноз 2:2
Байер — Майнц
Суббота, 27 июня, БайАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Леверкузен допустил очень серьезную осечку в прошлом туре, проиграв на выезде Герте. Таким образом, Байер отдал свою судьбу в руки Гладбаха, ведь во многом от исхода матча Боруссии будет решено, пробьется команда Боша в Лигу чемпионов или нет. Тем не менее, у "фармацевтов" есть своя задача-минимум на грядущий матч — обыграть Майнц, который обеспечил себе Бундеслигу на будущий сезон и напрочь лишен мотивации.
Ориентировочный состав:
Леверкузен: Градецки — Вайзер, Тапсоба, Бендер, Синкгравен — Арангуиз, Демирбай — Диаби, Амири, Бейли — Хаверц
Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Мартин — Кунде, Латца — Эзтунали, Куайсон, Онисиво — Матета
Не сыграют: Драгович — Брума, Центнер
прогноз 2:1
Боруссия М — Герта
Суббота, 27 июня, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Ключевой поединок с точки зрения борьбы за зону Лиги чемпионов. Герта, значительно подпортившая ситуацию Байеру, постарается сделать такую же подножку "жеребцам". И все же, берлинцы в текущем сезоне не имеют никаких задач, а значит Гладбах выйдет на грядущий поединок куда-более готовым. Все зависит от команды Розе и, без сомнений, в заочной борьбе с Байером — Боруссия безоговорочный фаворит.
Ориентировочный состав:
Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Хофманн — Эмболо
Герта: Ярштайн — Леки, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Штарк, Груйич — Люкебакио, Дарида, Кунья — Пьонтек
Не сыграют: Тюрам, Закария — Калу, Дилросун, Клютнер, Аскасибар, Вольф, Пекарик, Миттельштадт
прогноз 3:1
Вольфсбург — Бавария
Суббота, 27 июня, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Пожалуй, центральный поединок заключительного тура Бундеслиги. Конечно, Бавария добавляет матчу лишь статусности, а вот Вольфсбург выйдет на поле с одной целью — закрепить за собой шестую строчку в турнирной таблицы. "Зеленым", несмотря на грозный статус соперника, необходимо стараться добыть максимальный результат, ведь далеко не все будет зависеть от них. Поглядывая на параллельный матч в Дортмунде, "волки" должны выдать максимум своих сил против Баварии.
Ориентировочный состав:
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон — Герхардт, Арнольд — Штеффен, Шлагер, Брекало — Вегхорст
Бавария: Нойер — Одриозола, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски
Не сыграют: Мехмеди, Отавио, Тиссеран, Виллиам — Алькантара
прогноз 1:1
Айнтрахт — Падерборн
Суббота, 27 июня, Коммерцбанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Самый большой подарок, который Айнтрахт может преподнести своим болельщикам — это занять место во второй половине турнирной таблицы. В остальном, "орлы" намного хуже провели нынешний сезон по сравнению с предыдущим, и коллективу Хюттера лишь остается размышлять над следующим рощыгрышем. Для Падерборна, который уже вылетел, данный поединок — прощание с Бундеслигой.
Ориентировочный состав:
Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Кор, Роде, Костич — Камада — Сильва, Дост
Падерборн: Цингерле — Янс, Гьясула, Коллинз — Дрегер, Василиадис, Эванс, Риттер, Антви-Аджей — Србени, Мишель
Не сыграют: Хютемайер, Шонлау
прогноз 3:0
Вердер — Кельн
Суббота, 27 июня, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Матч всего сезона для Вердера. На самом деле, очень немногое будет зависеть от бременцев в предстоящем туре — им остается безоговорочно добыть три очка в игре против Кельна и надеется, что Фортуна проиграет свой поединок. Велики ли шансы на подобный сценарий? Учитывая тенденцию сезона, пожалуй нет. Но Бундеслига не один раз преподносила сюрпризы, посмотрим как будет в этот раз.
Ориентировочный состав:
Бремен: Павленка — Велькович, Фогт, Мойсандер — Гебре Селассие, Эггештайн, Клаассен, Августинссон — Биттенкур, Сарджент, Осако
Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Чичос, Каттербах — Схири, Хегер — Дрекслер, Ют, Якобс — Кордоба
Не сыграют: Шахин — Гектор, Кайнц, Теродде
прогноз 2:1
Фрайбург — Шальке
Суббота, 27 июня, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Поединок команд, которые в первую половину сезона боролись за все, что только можно, но в итоге не добились ничего. И если Фрайбург в определенной степени прыгнул выше головы, то Шальке, без сомнения, разочаровал своих поклонников второй сезон кряду. "Синим" предстоит проделать огромную работу в межсезонье, а вот останется ли во главе команды Девид Вагнер — вопрос открытый.
Ориентировочный состав:
Фрайбург: Флеккен — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Квон, Кох, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер
Шальке: Нюбель — Беккер, Кабак, Очипка, Миранда — Калиджури, МакКенни, Шепф, Боздоган — Кутуку, Матондо
Не сыграют: Хаберер, Темпельман — Настасич, Бургшталлер, Харит, Кенни, Маскарель, Сане, Сердар, Тодибо
прогноз 0:0
Аугсбург — Лейпциг
Суббота, 27 июня, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Математически, Лейпциг еще может выпасть из топ-4, но шансы на это практически минимальны. Тем не менее, под угрозой третья строчка в турнирной таблицы, а потому "быки" не станут выходить на поле против Аугсбурга без мотивации. Отдельно отметим, что последним в составе Лейпцига этот поединок станет для Тимо Вернера, который вскоре переедет в Челси.
Ориентировочный состав:
Аугсбург: Кубек — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер
Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Адамс, Кампл, Анхелиньо — Ольмо, Нкунку — Вернер
Не сыграют: Поульсен, Сабитцер
прогноз 2:2
Унион — Фортуна
Суббота, 27 июня, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Фортуна готовится приложить максимум усилий, чтобы добыть для себя положительный результат и сохранить за собой место в зоне плей-офф. Конечно, это никак не гарантия сохранения прописки в Бундеслиге, но как минимум уже не прямой вылет. Тем более, что финальный соперник попался не очень серьезный — Унион великолепно провел свой дебютный сезон в чемпионате, комфорно сохранив место в элите.
Ориентировочный состав:
Унион: Гикиевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Гентнер, Премель, Андрих — Малли, Бюльтер — Уджа
Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зутнер — Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс
Не сыграют: Андерссон, Николас, Польтер, Рийерсон — Баркок
прогноз 1:1
Таблица: