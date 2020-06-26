Германия

Football.ua анонсирует заключительный тур чемпионата Германии.

Немецкая Бундеслига подходит к концу. Чемпион известен, обладатель второго места тоже. Известен один клуб, которого ждет понижение в классе. А вот все остальные вопросы решатся на самом финише. Кто квалифицируется в Лигу чемпионов, кто попадет в Лигу Европы, что составит компанию Падерборну и вылетит, а кто сумеет попасть на переходные поединки? Все это мы узнаем в последний игровой день.

34-й тур:

Боруссия Д — Хоффенхайм

Суббота, 27 июня, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Сугубо формальный поединок для Боруссии, которая свои задачи окончательно решила в прошедшем туре. Чего не скажешь про Хоффенхайм. Для "деревенских" наступает решающий момент, ведь на кону — путевка в групповой этап Лиги Европы. Хоффе имеет равное количество очков с Вольфсбургом, но уступает конкуренту по дополнительным показателям, а значит команде Шредера необходимо как минимум не проиграть бой против "шмелей".

Ориентировочный состав:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Витсель, Брандт, Геррейро — Санчо, Холанд, Азар

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Гриллич, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Самассеку, Сков — Крамарич — Даббур, Бебу

Не сыграют: Аканджи, Джан, Дилейни, Гетце, Ройс — Белфодил

прогноз 2:2

Байер — Майнц

Суббота, 27 июня, БайАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Леверкузен допустил очень серьезную осечку в прошлом туре, проиграв на выезде Герте. Таким образом, Байер отдал свою судьбу в руки Гладбаха, ведь во многом от исхода матча Боруссии будет решено, пробьется команда Боша в Лигу чемпионов или нет. Тем не менее, у "фармацевтов" есть своя задача-минимум на грядущий матч — обыграть Майнц, который обеспечил себе Бундеслигу на будущий сезон и напрочь лишен мотивации.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Вайзер, Тапсоба, Бендер, Синкгравен — Арангуиз, Демирбай — Диаби, Амири, Бейли — Хаверц

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Мартин — Кунде, Латца — Эзтунали, Куайсон, Онисиво — Матета

Не сыграют: Драгович — Брума, Центнер

прогноз 2:1

Боруссия М — Герта

Суббота, 27 июня, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Ключевой поединок с точки зрения борьбы за зону Лиги чемпионов. Герта, значительно подпортившая ситуацию Байеру, постарается сделать такую же подножку "жеребцам". И все же, берлинцы в текущем сезоне не имеют никаких задач, а значит Гладбах выйдет на грядущий поединок куда-более готовым. Все зависит от команды Розе и, без сомнений, в заочной борьбе с Байером — Боруссия безоговорочный фаворит.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Хофманн — Эмболо

Герта: Ярштайн — Леки, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Штарк, Груйич — Люкебакио, Дарида, Кунья — Пьонтек

Не сыграют: Тюрам, Закария — Калу, Дилросун, Клютнер, Аскасибар, Вольф, Пекарик, Миттельштадт

прогноз 3:1

Вольфсбург — Бавария

Суббота, 27 июня, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, центральный поединок заключительного тура Бундеслиги. Конечно, Бавария добавляет матчу лишь статусности, а вот Вольфсбург выйдет на поле с одной целью — закрепить за собой шестую строчку в турнирной таблицы. "Зеленым", несмотря на грозный статус соперника, необходимо стараться добыть максимальный результат, ведь далеко не все будет зависеть от них. Поглядывая на параллельный матч в Дортмунде, "волки" должны выдать максимум своих сил против Баварии.

Ориентировочный состав:

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон — Герхардт, Арнольд — Штеффен, Шлагер, Брекало — Вегхорст

Бавария: Нойер — Одриозола, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Не сыграют: Мехмеди, Отавио, Тиссеран, Виллиам — Алькантара

прогноз 1:1

Айнтрахт — Падерборн

Суббота, 27 июня, Коммерцбанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Самый большой подарок, который Айнтрахт может преподнести своим болельщикам — это занять место во второй половине турнирной таблицы. В остальном, "орлы" намного хуже провели нынешний сезон по сравнению с предыдущим, и коллективу Хюттера лишь остается размышлять над следующим рощыгрышем. Для Падерборна, который уже вылетел, данный поединок — прощание с Бундеслигой.

Ориентировочный состав:

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Кор, Роде, Костич — Камада — Сильва, Дост

Падерборн: Цингерле — Янс, Гьясула, Коллинз — Дрегер, Василиадис, Эванс, Риттер, Антви-Аджей — Србени, Мишель

Не сыграют: Хютемайер, Шонлау

прогноз 3:0

Вердер — Кельн

Суббота, 27 июня, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Матч всего сезона для Вердера. На самом деле, очень немногое будет зависеть от бременцев в предстоящем туре — им остается безоговорочно добыть три очка в игре против Кельна и надеется, что Фортуна проиграет свой поединок. Велики ли шансы на подобный сценарий? Учитывая тенденцию сезона, пожалуй нет. Но Бундеслига не один раз преподносила сюрпризы, посмотрим как будет в этот раз.

Ориентировочный состав:

Бремен: Павленка — Велькович, Фогт, Мойсандер — Гебре Селассие, Эггештайн, Клаассен, Августинссон — Биттенкур, Сарджент, Осако

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Чичос, Каттербах — Схири, Хегер — Дрекслер, Ют, Якобс — Кордоба

Не сыграют: Шахин — Гектор, Кайнц, Теродде

прогноз 2:1

Фрайбург — Шальке

Суббота, 27 июня, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок команд, которые в первую половину сезона боролись за все, что только можно, но в итоге не добились ничего. И если Фрайбург в определенной степени прыгнул выше головы, то Шальке, без сомнения, разочаровал своих поклонников второй сезон кряду. "Синим" предстоит проделать огромную работу в межсезонье, а вот останется ли во главе команды Девид Вагнер — вопрос открытый.

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Флеккен — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Квон, Кох, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер

Шальке: Нюбель — Беккер, Кабак, Очипка, Миранда — Калиджури, МакКенни, Шепф, Боздоган — Кутуку, Матондо

Не сыграют: Хаберер, Темпельман — Настасич, Бургшталлер, Харит, Кенни, Маскарель, Сане, Сердар, Тодибо

прогноз 0:0

Аугсбург — Лейпциг

Суббота, 27 июня, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Математически, Лейпциг еще может выпасть из топ-4, но шансы на это практически минимальны. Тем не менее, под угрозой третья строчка в турнирной таблицы, а потому "быки" не станут выходить на поле против Аугсбурга без мотивации. Отдельно отметим, что последним в составе Лейпцига этот поединок станет для Тимо Вернера, который вскоре переедет в Челси.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Кубек — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Адамс, Кампл, Анхелиньо — Ольмо, Нкунку — Вернер

Не сыграют: Поульсен, Сабитцер

прогноз 2:2

Унион — Фортуна

Суббота, 27 июня, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фортуна готовится приложить максимум усилий, чтобы добыть для себя положительный результат и сохранить за собой место в зоне плей-офф. Конечно, это никак не гарантия сохранения прописки в Бундеслиге, но как минимум уже не прямой вылет. Тем более, что финальный соперник попался не очень серьезный — Унион великолепно провел свой дебютный сезон в чемпионате, комфорно сохранив место в элите.

Ориентировочный состав:

Унион: Гикиевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Гентнер, Премель, Андрих — Малли, Бюльтер — Уджа

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зутнер — Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Не сыграют: Андерссон, Николас, Польтер, Рийерсон — Баркок

прогноз 1:1

Таблица: