Немецкая Бундеслига подходит к концу. Чемпион известен, обладатель второго места тоже. Известен один клуб, которого ждет понижение в классе. А вот все остальные вопросы решатся на самом финише. Кто квалифицируется в Лигу чемпионов, кто попадет в Лигу Европы, что составит компанию Падерборну и вылетит, а кто сумеет попасть на переходные поединки? Все это мы узнаем в последний игровой день.

34-й тур:

16:30 Боруссия Д Боруссия Д -:- Хоффенхайм Хоффенхайм  
16:30 Байер Байер -:- Майнц Майнц  
16:30 Боруссия М Боруссия М -:- Герта Герта  
16:30 Вольфсбург Вольфсбург -:- Бавария Бавария  
16:30 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт -:- Падерборн Падерборн  
16:30 Вердер Вердер -:- Кельн Кельн  
16:30 Фрайбург Фрайбург -:- Шальке Шальке  
16:30 Аугсбург Аугсбург -:- РБ Лейпциг РБ Лейпциг  
16:30 Унион Берлин Унион Берлин -:- Фортуна Фортуна

Боруссия Д — Хоффенхайм
Суббота, 27 июня, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Сугубо формальный поединок для Боруссии, которая свои задачи окончательно решила в прошедшем туре. Чего не скажешь про Хоффенхайм. Для "деревенских" наступает решающий момент, ведь на кону — путевка в групповой этап Лиги Европы. Хоффе имеет равное количество очков с Вольфсбургом, но уступает конкуренту по дополнительным показателям, а значит команде Шредера необходимо как минимум не проиграть бой против "шмелей".

Ориентировочный состав: 

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Витсель, Брандт, Геррейро — Санчо, Холанд, Азар

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Гриллич, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Самассеку, Сков — Крамарич — Даббур, Бебу

Не сыграют: Аканджи, Джан, Дилейни, Гетце, Ройс — Белфодил

footballпрогноз 2:2

Байер — Майнц
Суббота, 27 июня, БайАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Леверкузен допустил очень серьезную осечку в прошлом туре, проиграв на выезде Герте. Таким образом, Байер отдал свою судьбу в руки Гладбаха, ведь во многом от исхода матча Боруссии будет решено, пробьется команда Боша в Лигу чемпионов или нет. Тем не менее, у "фармацевтов" есть своя задача-минимум на грядущий матч — обыграть Майнц, который обеспечил себе Бундеслигу на будущий сезон и напрочь лишен мотивации.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Вайзер, Тапсоба, Бендер, Синкгравен — Арангуиз, Демирбай — Диаби, Амири, Бейли — Хаверц

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Мартин — Кунде, Латца — Эзтунали, Куайсон, Онисиво — Матета

Не сыграют: Драгович — Брума, Центнер

footballпрогноз 2:1

Боруссия М — Герта
Суббота, 27 июня, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Ключевой поединок с точки зрения борьбы за зону Лиги чемпионов. Герта, значительно подпортившая ситуацию Байеру, постарается сделать такую же подножку "жеребцам". И все же, берлинцы в текущем сезоне не имеют никаких задач, а значит Гладбах выйдет на грядущий поединок куда-более готовым. Все зависит от команды Розе и, без сомнений, в заочной борьбе с Байером — Боруссия безоговорочный фаворит.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Хофманн — Эмболо

Герта: Ярштайн — Леки, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Штарк, Груйич — Люкебакио, Дарида, Кунья — Пьонтек

Не сыграют: Тюрам, Закария — Калу, Дилросун, Клютнер, Аскасибар, Вольф, Пекарик, Миттельштадт

footballпрогноз 3:1

Вольфсбург — Бавария
Суббота, 27 июня, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, центральный поединок заключительного тура Бундеслиги. Конечно, Бавария добавляет матчу лишь статусности, а вот Вольфсбург выйдет на поле с одной целью — закрепить за собой шестую строчку в турнирной таблицы. "Зеленым", несмотря на грозный статус соперника, необходимо стараться добыть максимальный результат, ведь далеко не все будет зависеть от них. Поглядывая на параллельный матч в Дортмунде, "волки" должны выдать максимум своих сил против Баварии.

Ориентировочный состав:

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон — Герхардт, Арнольд — Штеффен, Шлагер, Брекало — Вегхорст

Бавария: Нойер — Одриозола, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Не сыграют: Мехмеди, Отавио, Тиссеран, Виллиам — Алькантара

footballпрогноз 1:1

Айнтрахт — Падерборн
Суббота, 27 июня, Коммерцбанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Самый большой подарок, который Айнтрахт может преподнести своим болельщикам — это занять место во второй половине турнирной таблицы. В остальном, "орлы" намного хуже провели нынешний сезон по сравнению с предыдущим, и коллективу Хюттера лишь остается размышлять над следующим рощыгрышем. Для Падерборна, который уже вылетел, данный поединок — прощание с Бундеслигой.

Ориентировочный состав:

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Кор, Роде, Костич — Камада — Сильва, Дост

Падерборн: Цингерле — Янс, Гьясула, Коллинз — Дрегер, Василиадис, Эванс, Риттер, Антви-Аджей — Србени, Мишель

Не сыграют: Хютемайер, Шонлау

footballпрогноз 3:0

Вердер — Кельн
Суббота, 27 июня, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Матч всего сезона для Вердера. На самом деле, очень немногое будет зависеть от бременцев в предстоящем туре — им остается безоговорочно добыть три очка в игре против Кельна и надеется, что Фортуна проиграет свой поединок. Велики ли шансы на подобный сценарий? Учитывая тенденцию сезона, пожалуй нет. Но Бундеслига не один раз преподносила сюрпризы, посмотрим как будет в этот раз.

Ориентировочный состав:

Бремен: Павленка — Велькович, Фогт, Мойсандер — Гебре Селассие, Эггештайн, Клаассен, Августинссон — Биттенкур, Сарджент, Осако

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Чичос, Каттербах — Схири, Хегер — Дрекслер, Ют, Якобс — Кордоба

Не сыграют: Шахин — Гектор, Кайнц, Теродде

footballпрогноз 2:1

Фрайбург — Шальке
Суббота, 27 июня, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок команд, которые в первую половину сезона боролись за все, что только можно, но в итоге не добились ничего. И если Фрайбург в определенной степени прыгнул выше головы, то Шальке, без сомнения, разочаровал своих поклонников второй сезон кряду. "Синим" предстоит проделать огромную работу в межсезонье, а вот останется ли во главе команды Девид Вагнер — вопрос открытый.

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Флеккен — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Квон, Кох, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер

Шальке: Нюбель — Беккер, Кабак, Очипка, Миранда — Калиджури, МакКенни, Шепф, Боздоган — Кутуку, Матондо

Не сыграют: Хаберер, Темпельман — Настасич, Бургшталлер, Харит, Кенни, Маскарель, Сане, Сердар, Тодибо

footballпрогноз 0:0

Аугсбург — Лейпциг
Суббота, 27 июня, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Математически, Лейпциг еще может выпасть из топ-4, но шансы на это практически минимальны. Тем не менее, под угрозой третья строчка в турнирной таблицы, а потому "быки" не станут выходить на поле против Аугсбурга без мотивации. Отдельно отметим, что последним в составе Лейпцига этот поединок станет для Тимо Вернера, который вскоре переедет в Челси.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Кубек — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Адамс, Кампл, Анхелиньо — Ольмо, Нкунку — Вернер

Не сыграют: Поульсен, Сабитцер

footballпрогноз 2:2

Унион — Фортуна
Суббота, 27 июня, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фортуна готовится приложить максимум усилий, чтобы добыть для себя положительный результат и сохранить за собой место в зоне плей-офф. Конечно, это никак не гарантия сохранения прописки в Бундеслиге, но как минимум уже не прямой вылет. Тем более, что финальный соперник попался не очень серьезный — Унион великолепно провел свой дебютный сезон в чемпионате, комфорно сохранив место в элите.

Ориентировочный состав: 

Унион: Гикиевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Гентнер, Премель, Андрих — Малли, Бюльтер — Уджа

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зутнер — Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Не сыграют: Андерссон, Николас, Польтер, Рийерсон — Баркок

footballпрогноз 1:1

Таблица:

1 Бавария Бавария 33 79
2 Боруссия Д Боруссия Д 33 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 63
4 Боруссия М Боруссия М 33 62
5 Байер Байер 33 60
6 Вольфсбург Вольфсбург 33 49
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 49
8 Фрайбург Фрайбург 33 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 33 42
10 Герта Герта 33 41
11 Шальке Шальке 33 39
12 Унион Берлин Унион Берлин 33 38
13 Майнц Майнц 33 37
14 Кельн Кельн 33 36
15 Аугсбург Аугсбург 33 36
16 Фортуна Фортуна 33 30
17 Вердер Вердер 33 28
18 Падерборн Падерборн 33 20