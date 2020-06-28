"Шмели" намерены сохранить игрока в команде.
Ашраф Хакими, getty images
28 июня 2020, 06:28
Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк подтвердил, что клуб хочет выкупить у Реала контракт защитника Ашрафа Хакими.
"Мы знаем, что мы можем и не можем сделать в случае с Хакими. Мы находимся в тесном контакте с Реалом, ведем переговоры. Он все еще наш игрок на несколько дней", — сказал Цорк Sport1.
Ранее ведущие итальянские СМИ сообщали, что активные переговоры о покупке Хакими ведет миланский Интер, который довольно близок к сделке.
В текущем сезоне Ашраф Хакими провел 29 матчей в рамках Бундеслиги, в которых забил пять голов и отдать десять результативных передач.