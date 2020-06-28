Форвард поделился мнением о завершившемся сезоне.
Роберт Левандовски, Getty Images
28 июня 2020, 08:48
Нападающий Баварии Роберт Левандовски прокомментировал выступления команды в сезоне и победу в национальном первенстве.
"Это был тяжелый, но в итоге очень сильный сезон в нашем исполнении! В первые два-три месяца у нас были некоторые проблемы. Но мы всегда верили в себя и показывали очень хороший футбол.
Конечно, я очень доволен тем, что забил 34 мяча. За это я очень благодарен своим товарищам по команде. Я всегда стараюсь показывать свой максимум, и я очень горжусь.
Тот факт, что нам одной командой удалось забить 100 голов, подтверждает, что мы показывали очень сильную игру. Это доказывает, что мы всегда выкладывались на максимум. Мы очень и очень довольны", – рассказал Левандовски в интервью официальному сайту клуба.
Ранее сообщалось, что Левандовски стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге.