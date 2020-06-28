Германия

Хавбек прокомментировал успех команды в Бундеслиге.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер подвел итоги очередного чемпионского сезона для команды.

"Конечно, это необычная ситуация. Это не то, к чему хочется привыкнуть. Но большой комплимент всем тем, кто позволил нам так провести сезон. Большое спасибо всем нашим болельщикам! Несмотря ни на что, они по-прежнему любят футбол. Я надеюсь, что постепенно мы снова сможем их интегрировать.

Конечно, соперничество по-прежнему остается интенсивным. Мы наслаждаемся тем, как мы вернулись в игру. Второй круг был феноменальным. Полностью заслуженно, я бы сказал. Осень была непростой – как для клуба, так и для меня лично. Поэтому, возможно, наряду с моим первым чемпионством это самое интенсивное и эмоциональное. Было ощущение, что молодые футболисты также являются частью команды и это приносит свои плоды – мы празднуем успех вместе", – приводит слова Мюллер официальный сайт клуба.

В завершившемся сезоне Бундеслиги полузащитник провел 33 поединка в футболке "красных", забив 8 голов и совершив 21 ассист.

Ранее сообщалось, что Мюллер установил рекорд по количеству результативных передач.