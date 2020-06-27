Германия

Нападающий Баварии вписал свое имя в историю.

Томас Мюллер отметился результативной передачей в поединке заключительного тура чемпионата Германии против Вольфсбурга.

Таким образом, на счету нападающего 21 ассист в текущем розыгрыше Бундеслиги. Мюллер благодаря этому побил рекорд Де Брюйне, который за один сезон отметился 20 результативными передачами, сообщает Opta.

Помимо выдающегося количества голевых пасов, на счету немца 11 точных ударов.

Напомним, что Мюллер стал значительно успешней с приходом Ханси Флика, ведь еще осенью игрок не собирался продлевать контракт с Баварией.