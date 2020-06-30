Германия

Наставник "кобальтовых" постарается исправить ситуацию в следующем сезоне.

Руководство Шальке решило не увольнять главного тренера команды Давида Вагнера, сообщает kicker.

Команда выдала кошмарное окончание чемпионата – в последних 16 матчах Бундеслиги не победила ни разу. В заключающем туре, в частности, Шальке уступил Фрайбургу 0:4. Также в этот период Шальке сыграл два матча в Кубке Германии — обыграл в добавленное время Герту (3:2) и уступил Баварии (0:1).

Теперь к Вагнеру будет повышенное внимание – если знаков улучшения не будет заметно в следующем сезоне, его незамедлительно уволят.

Экс-тренер Хаддерсфилда Вагнер возглавляет Шальке с мая 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2022.

"Кобальтовые" накануне потеряли важного игрока команды: хавбек Даниэль Калиджури стал игроком Аугсбурга.