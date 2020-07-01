Германия

Немцы не станут выкупать контракт игрока.

Руководство Баварии не станет пользоваться правом выкупа крайнего полузащитника Интера Ивана Перишича, который провел сезон на Альянц Арене в аренде, сообщает Sky Sports.

По данным источника, причина такого решения — возраст хорватского футболиста, его требования по зарплате и статус запасного игрока.

Ранее сообщалось, что Бавария уже оформила трансфер исполнителя на позици. Перишича, купив у Манчестер Сити Лероя Сане.

Также главный тренер "красных" Ханси Флик поделился своим мнением об игре Перишича за мюнхенскую команду.