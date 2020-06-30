Германия

Вингер переберется в стан чемпиона Германии.

Бавария согласовала трансфер вингера Манчестер Сити Лероя Сане, сообщает журналист Bild Кристиан Фолк.

Слухи о переходе немца в стан мюнхенцев ходили уже давно. Источник не разглашает подробностей сделки.

Лерой Сане в этом сезоне отыграл всего лишь два поединка в футболке Манчестер Сити, проведя на поле суммарно 24 минуты.

Напомним, что Манчестер Сити подготовился к расставанию с игроком и нашел ему замену в Бернли.