Вингер переберется в стан чемпиона Германии.
Лерой Сане, getty images
30 июня 2020, 20:37
Бавария согласовала трансфер вингера Манчестер Сити Лероя Сане, сообщает журналист Bild Кристиан Фолк.
Слухи о переходе немца в стан мюнхенцев ходили уже давно. Источник не разглашает подробностей сделки.
Лерой Сане в этом сезоне отыграл всего лишь два поединка в футболке Манчестер Сити, проведя на поле суммарно 24 минуты.
Напомним, что Манчестер Сити подготовился к расставанию с игроком и нашел ему замену в Бернли.