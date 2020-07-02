Германия

Берлинцы готовы и дальше тратить деньги для усиления состава.

Герта с приходом Ларса Виндхорста, нового владельца, стала намного активнее действовать на трансферном рынке.

Так, берлинцы нацелились на полузащитника Шальке и сборной США Вестона Маккенни, сообщает Sport 1.

Маккенни в этом сезоне отыграл в 32 поединках, отметившись тремя голами и результативной передачей.

Напомним, что также Герта рассматривает вариант с усилением линии атаки благодаря Милоту Рашице из Вердера.