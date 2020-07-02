Берлинцы готовы и дальше тратить деньги для усиления состава.
Вестон Маккени, getty images
02 июля 2020, 00:04
Герта с приходом Ларса Виндхорста, нового владельца, стала намного активнее действовать на трансферном рынке.
Так, берлинцы нацелились на полузащитника Шальке и сборной США Вестона Маккенни, сообщает Sport 1.
Маккенни в этом сезоне отыграл в 32 поединках, отметившись тремя голами и результативной передачей.
Напомним, что также Герта рассматривает вариант с усилением линии атаки благодаря Милоту Рашице из Вердера.