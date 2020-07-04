Германия

Football.ua анонсирует финальный поединок Кубка Германии.

Чемпионат Германии завершен, победитель известен, но в текущем сезоне на немецких полях осталось разыграть еще один трофей — Кубок Германии. И здесь нас ждет интригующее противостояние между Байером и Баварией.

Байер — Бавария

Суббота, 4 июля, Олимпиаштадион, 21:00. Прямая трансляция на Megogo

Стоит отметить, что в концовке сезона у Байера появилась дополнительная мотивация перед грядущим финалом. Команда Боша несколько провалила финиш чемпионата, за тур до конца проиграв Герте, тем самым выпав из зоны Лиги чемпионов. Конечно, победа в Кубке не дает права квалификации в самый престижный клубный европейский турнир, но леверкузенцам важно преподнести трофей своим болельщикам после столь неприятной осечки в чемпионате.

В самом турнире у Байера был довольно простой путь к финалу, так как за всю дистанцию самым серьезным соперником, который попался "фармацевтам", стал Унион. В 1/16 команда преодолела Падерборн, затем следовал представитель второй Бундеслиги Штутгарт, в четвертьфинале был обыгран вышеупомянутый Унион, а в полуфинале жребий вновь благоволил Байеру, дав в соперники Саарбрюккен, который выступает в Юго-Западной лиге Германии.

Для Баварии Кубок не менее важен. Во-первых, это отличная возможность для Ханси Флика в свой дебютный сезон собрать уже второй трофей. Во-вторых, победа в финале — это потенциальный путь к треблу в текущем сезоне, ведь розыгрыш Лиги чемпионов еще впереди, а "красные" практически себе гарантировали четвертьфинал. Отметим, что на пути в Кубке Германии мюнхенцам попадались куда более "зубастые" оппоненты — Хоффенхайм, Шальке и Айнтрахт.

Бавария, без сомнений, будет фаворитом встречи. Мюнхенцы после рестарта сезона так и не потеряли ни одного очка, да и общая форма команды кажется практически идеальной. Естественно, Байер никак нельзя списывать со счетов, ведь в прошедшем сезоне Бундеслиги коллектив Боша был одним из лучших по многих показателям. Как бы там ни было, соперники достойны друг друга, а значит финал Кубка может стать вишенкой на торте отличного сезона в чемпионате.