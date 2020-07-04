Германия

Стали известны стартовые составы команд на финальный поединок Кубка Германии-2019/20 между леверкузенским Байером и мюнхенской Баварией.

В завершающем поединке немецкого сезона будет разыгран Кубок! Байер и Бавария прошли долгий путь к матчу в столице Германии, поэтому в равной степени желают покинуть "Олимпиаштадион" с трофеем в руках.

Наигранный по ходу сезона состав со стороны обоих тренеров, получил свои изменения перед заключительной игрой. Со стороны Петера Боса, они выражены в виде выходов Арангиса и Венделла с первых минут. Кроме того, под конец футбольного года Леон Бейли вернул себе место в стартовой ротации своей команды. У Баварии изменений, на фоне иных матчей в конце розыгрыша Бундеслиги, не наблюдается — совершенная формация, которую сумел отыскать Ханс-Дитер Флик.

Байер: Градецки — Л. Бендер, Тапсоба, С. Бендер, Венделл — Арангис, Баумгартлингер — Бейли, Амири, Диаби — Хаверц.

Запасные: Озкан, Та, Драгович, Демирбай, Аларио, Вайзер, Вирц, Фолланд, Беллараби.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Зюле, Тиаго, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Зиркзее.

Матч Байер — Бавария начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.