Германия

Менеджер подтвердил, что испанец может покинуть команду.

Главный тренер Баварии Ханси Флик высказал свое мнение о возможном уходе полузащитника Тиаго Алькантары в ближайшее межсезонье.

"Я понимаю, что когда вы в определенном возрасте и уже играли в испанской лиге за Барселону и в Бундеслиге за Баварии, вы чувствуете необходимость испытать свои силы в другой большой лиге. Это нормально".

"Я изо всех сил стараюсь убедить Тиаго остаться здесь, хочу верить, что мне удастся убедить его остаться. Но это покажет время. У нас все еще впереди Лига чемпионов, и у нас много планов, в том числе вместе с ним", — цитирует Флика Goal.

Напомним, в последнем поединке Бавария сумела обыграть Байер, став обладателем Кубка Германии.