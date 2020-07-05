Германия

Форвард прокомментировал триумф в Кубке Германии.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски поделился своим мнением о победе над Байером в финале Кубка Германии.

Польский форвард отличился двумя забитыми голами и помог "красным" победить со счетом 4:2.

"Мы показали, что мы лучшая команда и что мы непременно хотим победить в Кубке. Я рад, что как одна команда мы играли хорошо. В первом тайме мы очень классно переводили мяч из обороны в атаку.

При моем первом голе моя первая мысль была: "Просто попробуй!". В случае со вторым голом Иван Перишич отдал мне классную передачу, а я увидел, что вратарь немного вышел из ворот и перекинул его", – приводит слова Левандовски официальный сайт клуба.

В этом сезоне Левандовски провел 43 поединка в футболке "красных", забив 51 гол и совершив 4 ассиста.