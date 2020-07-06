Германия

"Зеленые" сумели удержаться в элитном дивизионе.

В повторном поединке раунда плей-офф за выживание Вердер на выезде сыграл в результативную ничью с Хайденхаймом

Таким образом, бременцы по сумме двух матчей сумели сохранить прописку в Бундеслиге на следующий сезон.

Хайденхайм — Вердер 2:2

Голы: Кляйндинст, 85, 90+7 (с пенальти) — Тойеркауф, 3 (автогол), Аугустинссон, 90+4

Хайденхайм: Мюллер — Буш (Мультхауп, 78), Маинка, Тойеркауф, Форенбах — Шнайттерер (Отто, 46), Грисбек, Дорш (Зесса, 68), Лайперц (Мор, 67) — Кляйндинст, Томалла (Шиммер, 46)

Вердер: Павленка — Фридль, Фогт, Велькович (Лангкамп, 69) — Аугустинссон, Классен, Эггештайн, Гебре Селассие — Осако (Бартельс, 68) — Рашица (Фуллкруг, 80), Сарджент (Гросс, 88)

Предупреждения: Дорш, Мультхауп — Аугустинссон, Классен