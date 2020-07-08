Германия

Берлинский клуб усилился игроком Хайденхайма.

Полузащитник Хайденхайма Себастьян Грисбекк перешел в Унион, сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Детали контракта опорного полузащитника с "железными" остаются неизвестными. К клубу из Бундеслиги 29-летний игрок присоединился на правах свободного агента.

Грисбекк выступал в Хайденхайме с 2013 года, перейдя из Ульма. В завершившемся сезоне полузащитник провел 33 поединка, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что голкипер Униона Рафал Гикиевич перешел в Аугсбург.