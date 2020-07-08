Берлинский клуб усилился игроком Хайденхайма.
Себастьян Грисбекк, fc-union-berlin.de
08 июля 2020, 19:51
Полузащитник Хайденхайма Себастьян Грисбекк перешел в Унион, сообщает официальный сайт берлинского клуба.
Детали контракта опорного полузащитника с "железными" остаются неизвестными. К клубу из Бундеслиги 29-летний игрок присоединился на правах свободного агента.
Грисбекк выступал в Хайденхайме с 2013 года, перейдя из Ульма. В завершившемся сезоне полузащитник провел 33 поединка, отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что голкипер Униона Рафал Гикиевич перешел в Аугсбург.