Центральный защитник тренируется на базе мюнхенцев.
Николас Зюле, getty images
08 июля 2020, 20:54
Зюле пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученной еще в октябре.
Игроки Баварии ушли в отпуск после выигранного финала Кубка Германии у Байера, но защитник продолжает работать на тренировочной базе.
"Никлас решил не уходить на выходные. Он решил тренироваться самостоятельно, я нахожу это очень позитивным. Ему есть что наверстывать", — пояснил ситуацию официальному сайту Баварии Флик.
Напомним, что Зюле собирается стать одним из лучших защитников в мире.