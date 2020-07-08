Германия

Центральный защитник тренируется на базе мюнхенцев.

Зюле пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученной еще в октябре.

Игроки Баварии ушли в отпуск после выигранного финала Кубка Германии у Байера, но защитник продолжает работать на тренировочной базе.

"Никлас решил не уходить на выходные. Он решил тренироваться самостоятельно, я нахожу это очень позитивным. Ему есть что наверстывать", — пояснил ситуацию официальному сайту Баварии Флик.

Напомним, что Зюле собирается стать одним из лучших защитников в мире.