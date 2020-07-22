Германия

Вратарь готов продолжать карьеру на самом высоком уровне.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер оценил свое состояние и рассказал о том, планирует ли завершать карьеру.

"У каждого футболиста лишь одна карьера. Если ее завершить, то назад уже не вернешься. Если футбол станет для меня обузой, то сделаю, как Филипп Лам. Но в данный момент у меня остается сильное желание играть. Всегда есть трофеи, за которые можно побороться.

Какой тренер будет использовать игрока, который не в лучшей форме? Уверен, что я по-прежнему лучший, хоть мне и не 17 лет. За первый номер в Баварии и сборной Германии всегда нужно бороться. В этом отношении для меня мало что меняется, когда в команду приходит новый голкипер", – рассказал Нойер в интервью порталу 11 Freunde.

В этом сезоне 34-летний страж ворот провел 47 поединков в составе Баварии, пропустив 46 голов.