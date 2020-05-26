Германия

Немецкий голкипер вышел в старте на поединок против дортмундской Боруссии.

В центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги сошлись в противостоянии два лидера турнирной таблицы — дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария.

Этот поединок стал для голкипера "красных" Мануэля Нойера не только принципиальным со спортивной точки зрения, но и юбилейным.

Главный тренер Баварии Ханси Флик включил 34-летнего немца в стартовый состав, благодаря чему тот в 400-й раз появился на поле в рамках Бундеслиги.

Интересно, что Нойер является только третьим действующим футболистом, которому покорилась эта отметка. Больше матчей в чемпионате Германии провели Клаудио Писарро из Вердера (487) и Кристиан Гентнер из Униона (402).

Напомним, что следить за событиями матча Боруссия Д — Бавария вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.