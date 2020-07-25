Германия

"Железные" арендовали полузащитника Йокогамы.

Полузащитник Йокогамы Кейта Эндо перешел в Унион Берлин, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Японский хавбек присоединился к "железным" на правах годичной аренды с опцией выкупа.

Эндо является воспитанником Йокогамы и выступал в первой команде с 2016 года. В этом сезоне 22-летний игрок провел 8 поединков в футболке "маринос", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

В активе хавбека имеется два матча в составе сборной Японии.

Ранее сообщалось, что Унион объявил о подписании полузащитника Себастьяна Грисбекка.