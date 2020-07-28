Английский защитник может продолжить карьеру в Германии.
Макс Ааронс, Getty Images
28 июля 2020, 11:38
Бавария готова заплатить 20 миллионов евро за правого защитника Норвича Макса Ааронса, сообщает Sky Sports.
Мюнхенцы хотят подписать конкурента Бенжамену Павару, который недавно получил травму. Во второй части сезона-2019/20 сменщиком француза был арендованный у Реала Альваро Одриосола, но он не впечатлил и вернется в Испанию.
Вылетевший в Чемпионшип Норвич вполне может согласиться на трансфер. "Канарейки" уже подписали на позицию Ааронса 18-летнего Бали Мумбу из Сандерленда.
Летнее трансферное окно в Англии продлится с 27 июля по 5 октября для иностранных клубов и по 16 октября для переходов внутри страны.