Германия

Мюнхенский клуб хочет сделать уругвайского нападающего дублером Роберта Левандовски.

Бавария находится в поисках дублера для Роберта Левандовски. Как сообщает Le10Sport, мюнхенский клуб обратил свой взгляд на Эдинсона Кавани.

Его контракт истек 30 июня с ПСЖ и сейчас уругваец находится в статусе свободного агента.

Однако есть серьезное препятствие к осуществлению сделки – это запросы футболиста по заработной плате. Если Кавани не согласится понизить свои аппетиты, то Бавария откажется от его услуг.

Отметим, что также интерес к 33-летнему футболисту проявляет Бенфика.

В сезоне-2019/20 Кавани провел 14 матчей в Лиге 1: на его счету четыре гола и два ассиста.