Мюнхенский клуб хочет сделать уругвайского нападающего дублером Роберта Левандовски.
ЭДИНСОН КАВАНИ, GETTY IMAGES
28 июля 2020, 22:58
Бавария находится в поисках дублера для Роберта Левандовски. Как сообщает Le10Sport, мюнхенский клуб обратил свой взгляд на Эдинсона Кавани.
Его контракт истек 30 июня с ПСЖ и сейчас уругваец находится в статусе свободного агента.
Однако есть серьезное препятствие к осуществлению сделки – это запросы футболиста по заработной плате. Если Кавани не согласится понизить свои аппетиты, то Бавария откажется от его услуг.
Отметим, что также интерес к 33-летнему футболисту проявляет Бенфика.
В сезоне-2019/20 Кавани провел 14 матчей в Лиге 1: на его счету четыре гола и два ассиста.