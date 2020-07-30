Германия

Стороны продолжают тяжелые переговоры о новом контракте.

Руководство Баварии не стало соглашаться на новые финансовые условия защитника Давида Алабы в переговорах о новом контракте, сообщает Bild.

Отмечалось, что австрийский футболист через своего агента запросил у клуба 20 миллионов евро в год. Действующее соглашение истекает в 2021 году.

По данным источника, стороны продолжают вести диалог, так как Бавария желает сохранить защитника, а не заниматься поисками замены в межсезонье. Кроме того, за ситуацией вокруг игрока наблюдает Манчестер Сити.

Австрийский защитник провел 38 поединков, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.