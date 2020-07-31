Германия

Манчестер Юнайтед нужно раскошелиться и как можно быстрее, если он хочет заполучить вингера.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк назвал слухи о переходе Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед "просто темой для СМИ", сообщает журналист Крис Уильямс.

По информации источника, дортмундцы не намерены идти на уступки по трансферу Джейдона. Игрок может покинуть Дортмунд только за 120 млн евро.

При этом потенциальному покупателю нужно учитывать дэдлайн: Боруссия соберется в тренировочном лагере в Швейцарии 10 августа. После этой даты "шмели" не будут продавать своих игроков.

Sky Sports утверждает, что Манчестер Юнайтед уверен в том, что сможет заполучить Санчо.