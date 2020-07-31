Германия

Дни испанского хавбека в клубе вскоре завершатся.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что полузащитник Тиаго АЛькантара покинет команду.

"На самом деле разговоры, которые Салихамиджич вел с ним, всегда были очень продуктивными. И в какой-то момент действительно казалось, что сделка будет достигнута. Но затем Тьяго сообщил Хасану, что он хотел бы сделать что-то новое в карьере".

"Мы должны будем это принять. У нас есть контракт, который все еще действует в течение одного года, и если он договориться с каким-либо клубом, этот клуб должен оплатить перевод определенной суммы"

"Я совсем не злюсь, он мне нравится. Я думаю, что он отличный футболист. И не стоит забывать ни того, ни другого: в 29 лет он находится в возрасте, когда, если он хочет сделать что-то новое, он должен сделать это сейчас, потому что если вам за тридцать, вам будет сложнее совершать трансферы", — рассказал Румменигге Sky Sport.

Ранее СМИ сообщали, что мюнхенцы расстанутся с футболистом за 30 миллионов евро.